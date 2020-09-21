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Спортивное благородство. Испанский триатлонист пропустил соперника, который перепутал маршрут трассы

10:05
Джеймс Тигл и Диего Ментрига (справа).
Джеймс Тигл и Диего Ментрига (справа).

В Испании триатлонист Диего Ментрига уступил свое место на подиуме сопернику, который свернул не в ту сторону, не видя финишной черты.

Спортсмены участвовали в соревнованиях в Сантандере. Британец Джеймс Тигл менее чем за 100 метров от конца гонки свернул не в ту сторону — он налетел на ограждение.

Ментрига заметил ошибку Тигла, когда обогнал его на последнем повороте. Диего остановился на линии финиша, чтобы позволить Тиглу догнать и пересечь ее первым. Тигл официально занял третье место: он подбежал к Ментриге и пожал ему руку.

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