Спортивное благородство. Испанский триатлонист пропустил соперника, который перепутал маршрут трассы

В Испании триатлонист Диего Ментрига уступил свое место на подиуме сопернику, который свернул не в ту сторону, не видя финишной черты.

Спортсмены участвовали в соревнованиях в Сантандере. Британец Джеймс Тигл менее чем за 100 метров от конца гонки свернул не в ту сторону — он налетел на ограждение.

Ментрига заметил ошибку Тигла, когда обогнал его на последнем повороте. Диего остановился на линии финиша, чтобы позволить Тиглу догнать и пересечь ее первым. Тигл официально занял третье место: он подбежал к Ментриге и пожал ему руку.