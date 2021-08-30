Российский триатлонист Брюханков сдал положительный тест
20:21
Международная федерация триатлона на своем официальном сайте сообщила, что российский спортсмен Александр Брюханков подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Указано, что россиянин сдал положительный допинг-тест, в котором обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.
Спортсмен имеет право запросить вскрытие пробы В и оспорить свое отстранение. Реакция атлета пока неизвестна. Решение о его возможной дисквалификации будет принято позднее.
34-летний Брюханков — пятикратный победитель чемпионата России, призер Чемпионатов Европы, чемпионатов мира в команде, Мировых серий, Кубков мира, участник трех Олимпиад.
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