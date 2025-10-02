Триатлет Прасолов: «На международные старты мне дорога закрыта»

Илья Прасолов, чемпион России по триатлону на длинной и средней дистанциях, перед стартом в Сириусе рассказал «СЭ» о причинах, по которым в текущем сезоне не выступает на международных стартах.

— Почему ты не можешь выступать на международных стартах? У тебя же есть нейтральный статус.

— Потому что я в ЦСКА, и меня, получается, в этом году своя же федерация не пускает. Хотя статус, да, есть. Такова политика Федерации триатлона России. Хотя в прошлом году я выступал на Кубке мира и на Кубке Азии. Недавно в Кабардинке встретились с пловцами, плавали вместе. Мирон Лифинцев там был, и они говорят, что у них несколько человек, имеющих контракты с ЦСКА, сейчас участвовали в чемпионате мира без каких-либо проблем.

— Да, это так.

— Предположу, что существует устная договоренность между руководством нашей федерации триатлона и World Triathlon, что армейцев не будет на международных стартах.