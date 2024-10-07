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Россиянка утонула во время триатлона в Барселоне

Алина Савинова
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Соревнования по триатлону
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская спортсменка утонула во время соревнований Ironman Калелья-Барселона, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, инцидент произошел в воскресенье, 6 октября. Тело 41-летней россиянки было обнаружено в воде вскоре после начала заплыва. Местная медицинская бригада пыталась реанимировать спортсменку, но, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Спустя несколько часов после трагедии было начато расследование обстоятельств смерти россиянки. Предварительно, причиной утопления считается несчастный случай.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки и продолжим оказывать им поддержку в это трудное время. Благодарим морскую спасательную команду, медицинский персонал и волонтеров, которые оперативно сработали, чтобы оказать медицинскую помощь триатлонистке», — говорится в заявлении организаторов турнира.

Соревнования проходили в три этапа: заплыв на 3800 м в Средиземном море, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км.

Источник: Mundo Deportivo
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