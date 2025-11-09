Россиянка Рясова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в Японии

Россиянка Валентина Рясова завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по триатлону в Миядзаки. Она финишировала с результатом 1 час 5 секунд. Второй стала Джессика Фуллагар из Великобритании (1:00.08), а третье место заняла ее соотечественница Тилли Анема (1:00.11).

Российская спортсменка Диана Исакова показала четвертый результат, финишировав за 1 час 33 секунды.

В сентябре 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Рясову на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения спортсменки истек 14 марта 2025 года, в мае она одержала победу на этапе Кубка мира в Чэнду.

Международная федерация триатлона (World Triathlon) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.