Президент Федерации триатлона России Шойгу высоко оценила выступление россиян на международных соревнованиях

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу оценила выступление российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Мы имеем серьезные перспективы на медали, в том числе и на олимпийские. Завоевали медали элита, юниоры и параатлеты. Мне кажется, это великолепные результаты. Конечно, будет сложно, и конкуренция будет высока. Но тем не менее у нас есть атлеты, которые претендуют на то, чтобы быть в топ-5, топ-10 мирового рейтинга. Это, на мой взгляд, очень хороший результат ввиду того, что спортсмены молодые и имеют большое спортивное будущее», — приводит слова Шойгу ТАСС.

С 8 по 10 августа в Москве прошли триатлонные соревнования и фестивали «Москва 226» и «Москва 113». Дистанции «железной» гонки составили 226 км, а «полужелезной» — 113 км.