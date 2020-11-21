Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу стала единственным кандидатом на пост президента Федерации триатлона России, информирует пресс-служба организации.

Действующий глава федерации Петр Иванов не будет переизбираться на новый срок, так как он претендует на должность президента во Всероссийской федерации легкой атлетики.

Отчетно-выборная конференция Федерации триатлона России состоится 5 декабря.