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Ксения Шойгу стала единственным кандидатом на пост президента Федерации триатлона России

18:38

Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу стала единственным кандидатом на пост президента Федерации триатлона России, информирует пресс-служба организации.

Действующий глава федерации Петр Иванов не будет переизбираться на новый срок, так как он претендует на должность президента во Всероссийской федерации легкой атлетики.

Отчетно-выборная конференция Федерации триатлона России состоится 5 декабря.

Дополнительная информация:

http://www.rustriathlon.ru/election_2020

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