Ксения Шойгу стала единственным кандидатом на пост президента Федерации триатлона России
18:38
Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу стала единственным кандидатом на пост президента Федерации триатлона России, информирует пресс-служба организации.
Действующий глава федерации Петр Иванов не будет переизбираться на новый срок, так как он претендует на должность президента во Всероссийской федерации легкой атлетики.
Отчетно-выборная конференция Федерации триатлона России состоится 5 декабря.
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