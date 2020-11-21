Ксения Шойгу рассказала, как решила стать главой Федерации триатлона России

Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, как она готовится к выборам президента Федерации триатлона России. Она стала единственным кандидатом на этот пост.

«Жизнь непредсказуема, и нередко одна встреча меняет многое в твоей жизни, — написала Шойгу в Instagram. — Так поменял мою жизнь разговор с Петром Ивановым, президентом Федерации триатлона России и вот, последние три недели мы пишем концепцию развития федерации триатлона, а 5 декабря — выборы и, возможно, именно мне и моей команде предстоит воплощать ее в жизнь.

А пока — желаю всем спортсменам, профессионалам и любителям, насыщенного и успешного сезона-2021! Я свои основные старты уже выбрала. Питер, Геленджик и Турция — три дистанции 70.3 ждут меня».

Отчетно-выборная конференция Федерации триатлона России пройдет 5 декабря.