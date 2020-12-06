Ксения Шойгу планирует привлечь в Федерацию триатлона России 40 миллионов рублей

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала о финансовых планах организации.

— На первом этапе хотим привлечь порядка 40 миллионов рублей, — приводит ТАСС слова Шойгу. — Это наш план-минимум, меньше мы собрать не можем. Но бюджет находится в состоянии верстки, его еще не приняли.

Ксения Шойгу была избрана на пост президента федерации в субботу, 5 декабря. На этом посту она сменила Петра Иванова, который занял должность президента Всероссийской федерации легкой атлетики.