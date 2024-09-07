Ксения Шойгу переизбрана на пост главы Федерации триатлона России

Ксения Шойгу переизбрана на пост президента Федерации триатлона России, сообщает пресс-служба организации.

В субботу, 7 сентября, в Кронштадте состоялась отчетно-выборная конференция ФТР. Одной из повесток мероприятия стали выборы нового руководства. Кандидатура 33-летней Шойгу была поддержана единогласно делегатами конференции.

Шойгу подчеркнула, что главными целями для нее является поездка национальной команды на летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2026 году, а также строительство новых триатлон-центров и увеличение тренерского состава.

Шойгу возглавляет Федерацию триатлона страны с 2020 года.