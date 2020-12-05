Ксения Шойгу избрана президентом Федерации триатлона России

Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу стала президентом Федерации триатлона России, сообщается на сайте ФТР.

29-летняя Шойгу была единственным кандидатом на пост президента. Глава федерации Петр Иванов не переизбирался на новый срок, так как он был избран на должность президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Шойгу занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка, а также является руководителем «Лиги героев», которая занимается организацией массовых спортивных мероприятий.