Карачаров станет главным тренером сборной России по триатлону

Сергей Карачаров возглавит сборную России по триатлону, информирует ТАСС со ссылкой на Федерацию триатлона России (ФТР).

«Кандидатура Сергея Анатольевича нашла поддержку практически у всего профессионального сообщества, — сказала президент ФТР Ксения Шойгу. — Хочу отметить, что сейчас речь не идет о том, что мы будем требовать от нового тренера сиюминутных результатов, в частности призовых мест на Олимпийских играх в Токио. Его опыт и методика работы, без сомнений, должны способствовать выстраиванию системы подготовки спортсменов, которая позволит нам подниматься на пьедестал и обеспечить комплексное развитие.

Сергей Карачаров — воспитанник крепкой спортивной системы, здесь немаловажна преемственность. Изначально моя основная задача: не разрушить то, что построено, а сделать необходимые изменения для дальнейшего роста. При этом все решения должны быть обдуманными и принятыми коллегиально, такую линию развития поддерживает и Сергей Карачаров. Его кандидатура призвана сократить дистанцию между сборной и федерацией триатлона, что позволит идти к нашей общей цели — достижению результатов".