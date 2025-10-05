Тихонин — о победе на триатлоне в «Сириусе»: «Не хотел бы получать преимущество за счет такого ветра»

Велогонщик Евгений Тихонин в интервью «СЭ» рассказал о победе на триатлоне IronStar Sirius 113.

— В «Сириусе» почти ураган. Что тебя двигало на велоэтапе?

— Было страшно достать бачок, гель, оторвать руку от руля, потому что ветер был очень порывистый. Я понимал, в каких местах ждать эти порывы. Более-менее было комфортно на трассе автодрома, но ехать вдоль моря — просто отвратительно, если честно.

— Опыт велогонщика помог избежать того, что часто происходит в подобных условиях с менее опытными спортсменами, которых ветер просто «кладет»?

— Я видел, как любитель наткнулся передо мной на Илью Прасолова, который удержался, а парень упал, как раз из-за порыва ветра. Безусловно, опыт велогонок помогает в подобных условиях. Но я, если честно, не испытываю от этого никакого удовольствия и не хотел бы получать преимущество за счет такого ветра. Мне лично комфортнее поработать по более рельефной трассе, ветер я не люблю, — сказал Тихонин «СЭ».