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Два этапа Кубка мира по триатлону отменены из-за коронавируса

11:40
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Исполнительный комитет Международного союза триатлона принял решение отменить этапы Кубка мира в Тисауйвароше (Венгрия) и Тхонъене (Южная Корея) из-за ситуации с коронавирусом, сообщает сайт ITU.

Этап в Тисауйвароше изначально был запланирован на июль, а затем перенесен на осень. Соревнования в Тхонъене должны были пройти 17-18 октября.

Кроме того, отменен этап Кубка мира по паратриатлону, который должен был состояться в октябре в Турции.

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