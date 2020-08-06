Два этапа Кубка мира по триатлону отменены из-за коронавируса
11:40
Исполнительный комитет Международного союза триатлона принял решение отменить этапы Кубка мира в Тисауйвароше (Венгрия) и Тхонъене (Южная Корея) из-за ситуации с коронавирусом, сообщает сайт ITU.
Этап в Тисауйвароше изначально был запланирован на июль, а затем перенесен на осень. Соревнования в Тхонъене должны были пройти 17-18 октября.
Кроме того, отменен этап Кубка мира по паратриатлону, который должен был состояться в октябре в Турции.
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