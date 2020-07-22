Чемпионат мира Ironman отменен впервые в истории

Самый знаменитый ежегодный забег триатлонистов категории Ironman, проходящий в Каилуа-Кона на Гавайях, отменен впервые с момента своего основания в 1978 году.

Ironman Kona был изначально запланирован на 10 октября. 14 мая организаторы из-за пандемии решили сдвинуть соревнования на 6 февраля 2021 года.

Как сообщает NBC, теперь он отменен окончательно из-за невозможности обеспечения безопасности участников. В программу «железного триатлона» входят плавание на 3,86 км, велогонка на 180,2 км и марафон на 42,2 км.