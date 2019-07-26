Австралийская триатлонистка чудом выжила после похищения и издевательств

Австрийская триатлетка Натали Берли чудом спаслась после похищения, cообщают CBC News.

Девушка ехала на велосипеде, когда ее резко сбила машина и сломала спортсменке руку. Берли была избита, после чего потеряла сознание и очнулась в неизвестном помещении, обнаженной и привязанной к стулу.

Похититель угрожал девушке ножом, заставлял пить алкоголь и чуть не утопил ее в ванной. Спортсменку спасло восхищение орхидеями: злоумышленник подобрел, и согласился отпутить ее за обещание представить все полиции как несчастный случай. Он отвез ее домой, однако затем девушка все-таки обратилась в полицию и ее похитителя арестовали.