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За нейтральный статус российским гимнастам по-прежнему нужно заплатить 3 тысячи швейцарских франков

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков заявил, что стоимость оформления нейтрального статуса Международной федерации гимнастики (FIG) не изменилась по сравнению с прошлым годом.

«В международной федерации до сих пор применяются драконовские методы. Необходимо платить деньги за нейтральный статус. Сегодня это стоит 3 тысячи швейцарских франков за спортсмена и 1,5 тысячи — за специалиста. Непонятно мне это решение, и я не хочу его комментировать», — приводит ТАСС слова Рыжкова.

Плата за проверку каждого российского спортсмена на соответствие требованиям нейтрального статуса состоит из трех составляющих: стоимость проверки атлета (750 франков), стоимость дополнительного допинг-теста (1500 франков) и стоимость работы комиссии, которая будет принимать решение о допуске (750 франков).

Ранее Рыжков заявил, что на данный момент семь российских прыгунов на батуте претендуют на получение нейтрального статуса. До этого он был одобрен Софии Аляевой, Даниле Касимову, Кириллу Козлову, Яне Лебедевой и Анжеле Бладцевой, которая приняла участие в Олимпийских играх в Париже.

Источник: ТАСС
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