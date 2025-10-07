Аляева и Лямина победили в общем зачете Кубка мира по прыжкам на батуте

Российские спортсменки София Аляева и Александра Лямина выиграли общий зачет Кубка мира по прыжкам на батуте.

Этапы турнира проходили в Азербайджане, Италии, Португалии, Германии, Болгарии и Франции. Аляева победила в общем зачете в индивидуальных прыжках, а Лямина — в дисциплине «акробатическая дорожка».

Вторые места в общем зачете заняли Сергей Финиченко, выступающий в акробатической дорожке, Максим Диденко (индивидуальные прыжки), Михаил Заломин (двойной минитрамп), Арина Каляндра (акробатическая дорожка) и Анжела Бладцева (индивидуальные прыжки).

Летом 2023-го Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян и белорусов до участия в турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.