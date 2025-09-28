Российский батутист Нартов стал победителем этапа Кубка мира

Российский батутист Дмитрий Нартов выиграл первое место в индивидуальном трамплине на этапе Кубка мира в Болгарии.

Нартов взял золото с результата 61,58 балла. Вторым стал японец Юсэй Мацумото (61,31), третьим — американец Рубен Падилья (60,09).

В соревнованиях среди женщин серебряным призером стала россиянка Анжела Бладцева (57,08). Она уступила только японке Хикару Мори (57,20). Брайони Пейдж из Великобратании стала третьей — 56,88.