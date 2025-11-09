Батут
9 ноября, 11:00

Россиянка Каляндра пока не осознала свою победу на ЧМ по прыжкам на батуте

Анастасия Пилипенко

Российская спортсменка Арина Каляндра рассказала, что все еще не может поверить, что завоевала золотую медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте.

«Когда приземлилась [после выполнения комбинации], до конца не понимала, что это золото, — цитирует спортсменку ТАСС. — Потому что участница передо мной сделала такую же комбинацию, поэтому до конца не понимала, будет ли это золото или нет. Пока разницы особо не ощутила, только то, что подходят и поздравляют, а в целом пока не осознаю, что выиграла. Победу посвящаю всем тем, кто помог достичь мне такого результата, в частности, моему тренеру и моей маме».

8 ноября Каляндра выиграла турнир в дисциплине «акробатическая дорожка».

Чемпионат мира проходит в Памплоне и завершится 9 ноября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира в 2021 году в Баку.

Источник: ТАСС
