Россиянка Бегим завоевала серебро на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Россиянка Галина Бегим стала серебряным призером чемпионата мира по прыжкам на батуте в Памплоне (Испания).

23-летняя спортсменка заняла второе место в двойном минитрампе, набрав в решающем подходе 26,400 балла. Соревнования выиграла испанка Мелания Родригес (26,700 балла), третье место у британки Кирсти Уэй (26,100).

В 2019 году Бегим также завоевала бронзу чемпионата мира в командных соревнованиях. Помимо этого, на ее счету золото чемпионата Европы-2021 в двойном минитрампе.

Чемпионат мира в Памплоне завершится 9 ноября.