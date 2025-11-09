Батут
9 ноября, 13:59

Россиянка Бегим призналась, что не ожидала взял медаль на ЧМ по прыжкам на батуте

Анастасия Пилипенко

Завоевавшая серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте Галина Бегим подвела итоги турнира.

«Честно, до меня все еще никак не может дойти, что я серебряный призер чемпионата мира, — цитирует спортсменку ТАСС. — Это что-то нереальное. Я смотрела на девочек все этапы соревнования, видела, сколько баллов они получают и насколько они сильные, и просто надеялась пройти во второй финал. Но я никак не рассчитывала на призовое место, поэтому я очень рада, но все еще никак до меня не может дойти, что второе место мое».

8 ноября Бегим завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в дисциплине «двойной минитрамп».

Соревнования проходят в Памплоне и завершатся 9 ноября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира в 2021 году в Баку.

Источник: ТАСС
  • ShadowPavel

    Идти вперед и не останавливаться на достигнутом!

    11.11.2025

  • Labubal

    Гордимся :flag_ru:

    11.11.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Молодец, ты лучшаяне, показала лучший результат

    09.11.2025

  • Мику

    верно, всегла так

    09.11.2025

  • Niikiitic

    В жизни так всегда - когда думаешь, что проиграл, оказываешься победителем и наоборот….

    09.11.2025

  • Djibits

    Наша гордость:muscle_tone1::muscle_tone1::muscle_tone1:

    09.11.2025

  • BobIG

    Молодчина!

    09.11.2025

  • Алекс Крот

    Лидируем!

    09.11.2025

  • Lego

    Удачи и дальше

    09.11.2025

  • Слава Иванов

    Галина, поздравляем :tada:

    09.11.2025

    Takayama

