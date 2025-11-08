Россияне заняли второе место в индивидуальных прыжках на чемпионате мира в Памплоне

Мужская сборная России завоевала серебряные медали в индивидуальных прыжках на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Памплоне (Испания).

Всего за выступление россияне набрали 20 очков. Команду представляли Дмитрий Нартов, Максим Диденко и Кирилл Козлов. Данила Касимов был запасным.

Соревнования выиграла сборная Белоуссии (21 очко), бронзовыми призерами стали португальские батутисты (18).

Также в субботу Арина Каляндра стала чемпионкой мира на акробатической дорожке, серебро в двойном минитрампе завоевали Галина Бегим и Михаил Заломин.

Чемпионат мира в Памплоне завершится 9 ноября.