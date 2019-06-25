Михаил Мельник завоевал серебро на Европейских играх в Минске

Михаил Мельник завоевал серебро в индивидуальных прыжках на батуте на Европейских играх в Минске. Россиянина обошел олимпийский чемпион-2016 Владислав Гончаров из Белоруссии. Третьим стал португалец Диего Ганчини.

Россия лидирует в медальном зачете Игр, на ее счету 23 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых наград.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.