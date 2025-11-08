Свищев — о победе Каляндры на ЧМ по прыжкам на батуте: «Поздравляем Арину от всей нашей спортивной общественности»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе Арины Каляндры на чемпионате мира по прыжкам на батуте.

«Наши батутисты традиционно были одними из сильнейших в мире. Сейчас наши спортсмены феерично вернулись и показывают высокие результаты. Уважение им за это! Поздравляем Арину от всей нашей спортивной общественности с этой победой», — сказал Свищев «СЭ».

Каляндра одержала победу, набрав 27,300 балла. Второй стала француженка Кэнди Бриер-Ветильяр (27,000), третья — бельгийка Лана Списсенс (24,500).

Чемпионат мира в Памплоне завершится 9 ноября.