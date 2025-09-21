Батутистки Аляева и Бладцева завоевали бронзовую медаль в синхронных прыжках на этапе Кубка мира в Германии

Российские батутистки София Аляева и Анжела Бладцева заняли третье место в синхронных прыжках на этапе Кубка мира в Германии.

Российские спортсменки показали результат 48,080 балла. Золотую медаль завоевали канадки Сара Милетт и Софьян Мето (49,140), вторая строчка у Михаэлы Юриковой и Анеты Грудовой из Чехии (48,100).

Этап Кубка мира в Германии проходит в Коттбусе с 18 по 22 сентября.