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21 сентября 2025, 00:33

Батутистки Аляева и Бладцева завоевали бронзовую медаль в синхронных прыжках на этапе Кубка мира в Германии

Сергей Разин
корреспондент

Российские батутистки София Аляева и Анжела Бладцева заняли третье место в синхронных прыжках на этапе Кубка мира в Германии.

Российские спортсменки показали результат 48,080 балла. Золотую медаль завоевали канадки Сара Милетт и Софьян Мето (49,140), вторая строчка у Михаэлы Юриковой и Анеты Грудовой из Чехии (48,100).

Этап Кубка мира в Германии проходит в Коттбусе с 18 по 22 сентября.

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