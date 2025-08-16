Батут
16 августа, 10:24

Батутистка Бладцева — об опыте участия в Олимпиаде-2024: «Я поняла, что надо себя по-другому настраивать»

Павел Лопатко

Российская батутистка Анжела Бладцева рассказала, что после выступления на Олимпиаде-2024 решила изменить свой подход к настрою на соревнования.

«Я поняла, что надо себя по-другому настраивать. Я на Олимпиаде чувствовала себя так же, как и на других соревнованиях, у меня не было волнения, просто был другой подход», — цитирует 20-летнюю прыгунью ТАСС.

На Олимпийских играх в Париже Бладцева заняла пятое место в прыжках на батуте. В июле 2025 года она завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в Португалии.

