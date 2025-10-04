15 россиян выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Памплоне

15 российских спортсменов выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте, сообщает ТАСС.

В финальную заявку на соревнования вошли Данила Касимов, Дмитрий Нартов, Кирилл Козлов, Максим Диденко, Мария Михайлова, Анна Корнетская, София Аляева и Анжела Бладцева (все — прыжки на батуте), Кирилл Пантелеев, Михаил Юрьев, Сергей Финиченко, Александра Лямина, Арина Каляндра, Михаил Заломин и Галина Бегим (все — акробатическая дорожка/двойной минитрамп).

Турнир пройдет с 5 по 9 ноября в Памплоне (Испания). Россияне выступят в нейтральном статусе.