Волейболистку выгнали из команды за фото огромной груди. Как она выглядит

Не растерялась и стала бикини-моделью.

Американка Кайла Симмонс с детства увлекалась волейболом и играла за команду Университета Маршалла. Если что, это сильнейшая студенческая лига Америки NCAA, и подобные соревнования высоко ценятся, потому что открывают путь во взрослый спорт.

Кайла Симмонс. Фото Соцсети

Кайла Симмонс. Фото Соцсети

Отец и дед Кайлы и сами были спортсменами (играли в бейсбол), поэтому казалось, что ее судьба предопределена. Так и было, но потом вмешалось хобби — девушка любила радовать подписчиков в соцсетях фотографиями довольно откровенного характера. И это очень не понравилось администрации учебного заведения, которое поставило спортсменке ультиматум — или она удалит непотребство вместе с аккаунтом или ее саму удалят из команды.

Кайла Симмонс. Фото Соцсети

Кайла Симмонс. Фото Соцсети

Кайла была очень расстроена тем фактом, что на нее давят. «В колледже настаивали, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И потребовали, чтобы я удалила свой аккаунт в соцсетях. Я тогда была просто подавлена», — говорила спортсменка в интервью.

Кайла Симмонс. Фото Соцсети

Но довольно быстро волейболистка решила для себя — раз ее лишили возможности заниматься любимым видом спорта, то она может полностью уделить внимание своему хобби. И с грудью такого размера ее ждал несомненный успех. Подписчики начали расти десятками тысяч, появились рекламные контракты, а девушка стала бикини-моделью.

Кайла Симмонс. Фото Соцсети

Кайла Симмонс. Фото Соцсети

Кайла Симмонс. Фото Соцсети

Теперь она зарабатывает гораздо больше, чем могла бы, оставшись в спорте. И вот так сейчас выглядит.