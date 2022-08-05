Волейболистку выгнали из команды за фото огромной груди. Как она выглядит
Американка Кайла Симмонс с детства увлекалась волейболом и играла за команду Университета Маршалла. Если что, это сильнейшая студенческая лига Америки NCAA, и подобные соревнования высоко ценятся, потому что открывают путь во взрослый спорт.
Отец и дед Кайлы и сами были спортсменами (играли в бейсбол), поэтому казалось, что ее судьба предопределена. Так и было, но потом вмешалось хобби — девушка любила радовать подписчиков в соцсетях фотографиями довольно откровенного характера. И это очень не понравилось администрации учебного заведения, которое поставило спортсменке ультиматум — или она удалит непотребство вместе с аккаунтом или ее саму удалят из команды.
Кайла была очень расстроена тем фактом, что на нее давят. «В колледже настаивали, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И потребовали, чтобы я удалила свой аккаунт в соцсетях. Я тогда была просто подавлена», — говорила спортсменка в интервью.
Но довольно быстро волейболистка решила для себя — раз ее лишили возможности заниматься любимым видом спорта, то она может полностью уделить внимание своему хобби. И с грудью такого размера ее ждал несомненный успех. Подписчики начали расти десятками тысяч, появились рекламные контракты, а девушка стала бикини-моделью.
Теперь она зарабатывает гораздо больше, чем могла бы, оставшись в спорте. И вот так сейчас выглядит.