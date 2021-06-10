Пухлые губки, короткие шорты и потрясающие купальники. Гимнастка Солдатова ведет нереальный Инстаграм

Александра Солдатова не устает поражать своей красотой.

Самая популярная гимнастка России этой зимой официально завершила спортивную карьеру и распрощалась с мечтами добавить в свое и без того впечатляющее медальное резюме олимпийское золото. Зато теперь может воплотить фантазии другого порядка — о роскошной жизни.

Александра в свое удовольствие катается по жарким странам, нежится на идеальном песочке пляжей Дубая и Мальдив, обожает тропики, а когда в жизнь хочется добавить немного экстрима, берет и эффектно срывается с высоченного моста вниз — не волнуйтесь, конечно, же речь о банджи-джампинге или в простонародье «тарзанке». Многие бы испугались такого риска, но гимнастка говорит: «Просто будь смелее».

Добавьте к этому красивые и чувственные фотосессии, подарки от поклонников и конечно же саму гимнастику. Что ни делай, а родной вид спорта просто так не отпускает — Александра держит себя в идеальной форме, по-прежнему может выгнуться так, что у вас от одной мысли заболит спина, и навещает юных гимнасток в школе Ирины Винер. Возможно, в будущем Саша станет полноценным тренером и будет готовить новых олимпийских чемпионок?

Пока же, предлагаем вам самим оценить, хороша ли жизнь после художественной гимнастики.