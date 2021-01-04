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Страстные отношения и футбольная болельщица. Как выглядела Ольга Бузова 10 лет назад

Сегодня, 08:30
Ольга Бузова. Фото Никита Успенский В те нередкие моменты, когда Дмитрий Тарасов был травмирован, пара смотрела матчи вместе. 2011 год. Фото Никита Успенский Если же Дмитрию удавалось не только оказаться на поле, но и забить гол, Ольга Бузова реагировала эмоционально. 2012 год. Фото Никита Успенский Ольга и Дмитрий были не прочь одеться в едином стиле. Настоящая пара. 2014 год. Фото Алексей Иванов Со временем Ольга начала разбираться в футболе ничуть не хуже экспертов. 2014 год. Фото Никита Успенский Еще бы, ведь все непонятное с радостью объяснит сам Леонид Слуцкий. 2015 год. Фото Никита Успенский Ольга была, пожалуй, самой известной болельщицей «Локо». 2015 год. Фото Никита Успенский Но, к сожалению, размолвка Дмитрия и Ольги лишила трибуны «Локомотива» такой поддержки. 2016 год. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ольга Бузова. Фото Никита Успенский
Ольга Бузова — одна из самых популярных женщин в России. В Инстаграме у нее более 22 млн подписчиков. Чем она светская львица только не занимается — и поет, и участвует в различных шоу, ведет их.

Начинала Бузова как участница, а затем и как ведущая популярного шоу «Дом-2», которое недавно закрылось спустя 16 лет существования.

В 2011 году Бузова познакомилась с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Их роман получился очень бурным, а концовка печальной.

«Мы могли сидеть в кафе до 5 утра, а затем говорить по телефону до 9, хотя ему нуно было на тренировку, а мне на съемки», — вспоминала потом начало романа Бузова.

В 2012 году Бузова и Тарасова поженились, а их отношения длились 5 лет.

Вспоминаем, как выглядела знаменитая телеведущая в годы отношений с Дмитрием Тарасовым с 2011 по 2016-й год.

В те нередкие моменты, когда Дмитрий Тарасов был травмирован, пара смотрела матчи вместе. Фото Никита Успенский
В те нередкие моменты, когда Дмитрий Тарасов был травмирован, пара смотрела матчи вместе. 2011 год. Фото Никита Успенский
Ольга Бузова эмоционально отмечала голы мужа. Фото Никита Успенский
Если же Дмитрию удавалось не только оказаться на поле, но и забить гол, Ольга Бузова реагировала эмоционально. 2012 год. Фото Никита Успенский
Ольга и Дмитрий были не прочь одеться в едином стиле. Настоящая пара. Фото Алексей Иванов
Ольга и Дмитрий были не прочь одеться в едином стиле. Настоящая пара. 2014 год. Фото Алексей Иванов
Со временем Ольга начала разбираться в футболе ничуть не хуже экспертов. Фото Никита Успенский
Со временем Ольга начала разбираться в футболе ничуть не хуже экспертов. 2014 год. Фото Никита Успенский
Еще бы, ведь все непонятное с радостью обьяснит сам Леонид Слуцкий. Фото Никита Успенский
Еще бы, ведь все непонятное с радостью объяснит сам Леонид Слуцкий. 2015 год. Фото Никита Успенский
Ольга была, пожалуй, самой известной болельщицой «Локо». Фото Никита Успенский
Ольга была, пожалуй, самой известной болельщицей «Локо». 2015 год. Фото Никита Успенский
Но, к сожалению, размолвка Дмитрия и Ольги лишила трибуны "Локомотива" такой красивой поддержки. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Но, к сожалению, размолвка Дмитрия и Ольги лишила трибуны «Локомотива» такой поддержки. 2016 год. Фото Александр Федоров, «СЭ»

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