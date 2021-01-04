Страстные отношения и футбольная болельщица. Как выглядела Ольга Бузова 10 лет назад
Сегодня, 08:30
Ольга Бузова — одна из самых популярных женщин в России. В Инстаграме у нее более 22 млн подписчиков. Чем она светская львица только не занимается — и поет, и участвует в различных шоу, ведет их.
Начинала Бузова как участница, а затем и как ведущая популярного шоу «Дом-2», которое недавно закрылось спустя 16 лет существования.
В 2011 году Бузова познакомилась с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Их роман получился очень бурным, а концовка печальной.
«Мы могли сидеть в кафе до 5 утра, а затем говорить по телефону до 9, хотя ему нуно было на тренировку, а мне на съемки», — вспоминала потом начало романа Бузова.
В 2012 году Бузова и Тарасова поженились, а их отношения длились 5 лет.
Вспоминаем, как выглядела знаменитая телеведущая в годы отношений с Дмитрием Тарасовым с 2011 по 2016-й год.
В те нередкие моменты, когда Дмитрий Тарасов был травмирован, пара смотрела матчи вместе. 2011 год. Фото Никита Успенский
Если же Дмитрию удавалось не только оказаться на поле, но и забить гол, Ольга Бузова реагировала эмоционально. 2012 год. Фото Никита Успенский
Ольга и Дмитрий были не прочь одеться в едином стиле. Настоящая пара. 2014 год. Фото Алексей Иванов
Со временем Ольга начала разбираться в футболе ничуть не хуже экспертов. 2014 год. Фото Никита Успенский
Еще бы, ведь все непонятное с радостью объяснит сам Леонид Слуцкий. 2015 год. Фото Никита Успенский
Ольга была, пожалуй, самой известной болельщицей «Локо». 2015 год. Фото Никита Успенский
Но, к сожалению, размолвка Дмитрия и Ольги лишила трибуны «Локомотива» такой поддержки. 2016 год. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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