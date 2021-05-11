Следы рук на ягодицах, мокрая футболка и бикини. Как Туктамышева проводит отпуск на Мальдивах

Российская фигуристка даже во время отдыха продолжает быть в центре внимания.

Заключительный отрезок сезона у Елизаветы Туктамышевой получился гипернасыщенным. В конце марта 24-летняя спортсменка выступила на чемпионате мира-2021 в шведском Стокгольме, где завоевала серебро. В апреле наша одиночница в составе сборной России выиграла золото на командном мировом первенстве в Японии. Можно догадаться, в каком настроении ученица Алексея Мишина поехала на морское побережье.

В условиях пандемии выбор отпуска пал на Мальдивы. Чтобы добраться до страны со сказочным климатом, понадобилось лететь около 10 часов и сдать тест на COVID-19 перед поездкой. В конце прошлого года фигуристка сама переболела коронавирусом.

Туктамышева отправилась в путешествие во время майских праздников. Вместе с Императрицей на Мальдивы полетели ее подруги — эстонская фигуристка Синдра Крииса и фитнес-тренер Валерия Максимова. Судя по публикациям Instagram, девушки весело проводят время.

Елизавета Туктамышева, Синдра Крииса и Валерия Максимова. Фото Сторис Елизаветы Туктамышевой, Instagram

Еще свежа в памяти эротическая фотосессия Туктамышевой для журнала MAXIM, опубликованная в мартовском номере. Болельщики до сих пор с трепетом вспоминают откровенные кадры, у которых теперь появилось продолжение. Чемпионка Европы-2015 на этот раз позирует на пляже в голубом бикини, снова напоминая о своем красивом теле. При этом на первом снимке на ягодицах видны отпечатки рук.

Некоторые подписчики неоднозначно восприняли откровенную публикацию от 9 мая, недоумевая, зачем такое выкладывать в День Победы, но все же больше было положительных реакций. «Вызывайте пожарных» — этот комментарий получил наибольшее число лайков.

Отдых российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на Мальдивах pic.twitter.com/YlPwrMQB6J — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) May 10, 2021

Туктамышева также демонстрирует в сторис еду и напитки. Девушки хвастаются закатом на берегу. Помимо приема солнечных ванн, они исследуют дно Индийского океана. Недавно компания отправилась в заплыв, вооружившись трубкой и маской, и нырнула под воду. Чуть позже спортсменки своими глазами увидели огромных рыб, похожих на акул.

Туктамышева купается на отдыхе pic.twitter.com/3rIlvQVSDC — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) May 10, 2021

Туктамышева показала огромных рыб pic.twitter.com/oR7NDXbs7N — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) May 10, 2021

Особенно бурную реакцию в СМИ вызывала сторис Туктамышевой в мокрой футболке у моря. В сообществах фигурного катания Елизавету в шутку называют хулиганкой. Многие иронизируют, что такими фотографиями она провоцирует общественность: «Лиза, конечно, кипяток. Провокатор. Агент-провокатор, что ты делаешь!?»

Тонкое чувство юмора всегда отличало Туктамышеву. Россиянка иронизирует в Instagram, подшучивая над ранними завтраками во время отпуска. Многие отдыхающие не успевают покушать с утра после долгих ночных посиделок.

«Когда встал в 9:55, а завтрак заканчивается в 10:00», — написала Туктамышева. Смеющиеся смайлики оставили в комментариях гимнастки Арина и Дина Аверины.

До старта следующего сезона с контрольными прокатами еще несколько месяцев, поэтому мы наверняка еще увидим много интересных обновлений в социальных сетях Туктамышевой как из ее спортивной, так и из обычной жизни. Впереди — важнейшие зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.