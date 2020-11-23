Новосельцев и Кейру: история большой любви и громкого скандала

Вспоминаем, как складывались и складываются отношения когда-то одной из самых красивых пар российского спорта — футболиста Ивана Новосельцева и баскетболистки Катерины Кейру.

Предложение на поле

21 апреля 2015 года «СЭ» вышел с необычной шапкой. На самом верху первой полосы было написано крупными буквами: «Служебный роман». А справа от заголовка — фото футболиста Ивана Новосельцева и баскетболистки Катерины Кейру, целующихся прямо на поле.

Днем ранее состоялся ничем не примечательный матч «Ростова» и «Торпедо». Хозяева победили со счетом 1:0 благодаря голу Дьякова, но основные события вечера развернулись после финального свистка. Сотрудник пресс-службы клуба попросил выйти баскетболистку на газон, несмотря на дождь. Она подошла к Новосельцеву, тот тут же опустился на колено, достал непонятно откуда кольцо и предложил ей стать своей женой. Кейру согласилась. Стоявшие вокруг одноклубники Новосельцева сразу стали поздравлять жениха и невесту, к ним с улыбкой подошел и главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев, крайне редко проявляющий эмоции.

«Для меня это полная неожиданность! — восклицала Кейру в интервью «СЭ» сразу после предложения. — Я до последнего момента не знала, смогу ли прилететь на этот матч в Ростов. Работник пресс-службы спросил меня, смогу ли я выйти на поле после игры. Я ответила, что смотря для чего. Он предупредил, что будет какая-то церемония. Когда уже оказалась на газоне и увидела, что вокруг Вани собрались ребята, догадалась!»

Свадьба в желтом

Их первая встреча состоялась на универсиаде-2011 в Китае, где играли российские сборные по футболу и баскетболу. Иван вспоминал, что еще задолго до первой встречи ему в глаза бросилась фотосессия Катерины в одном из СМИ. После Китая они добавили друг друга в соцсетях, а после перехода Кейру в «Динамо» начали встречаться.

Катерина — чемпионка Европы-2008 в составе молодежной сборной России по баскетболу, бронзовый призер чемпионата России-2013, она попала в расширенной список команды на Олимпиаду-2012, но в последний момент была отцеплена. Ее отец — Джон Кейру, уроженец Сьерра-Леоне, он приехал в Советский Союз в 1976 году и поступил в Ростовской строительный институт, а спустя четыре года выступил за свою родину на московских Олимпийских играх в беге на 100 метров.

Новосельцев до того дня был не слишком-то известен: играл в «Торпедо» и «Ростове», за месяц до предложения дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Казахстаном (0:0). Узнаваемости ему добавляли киношная фамилия и яркий внешний вид, но потенциал у Новосельцева тоже был. Пожалуй, 2015-й и 2016-й стали пиковыми в карьере Ивана.

В любом случае резонансное событие сделало обоих настоящими звездами шоу-бизнеса. К Кейру стали прислушиваться, ее стали цитировать. Тем же летом «Ростов» проиграл ЦСКА, а невеста Новосельцева в своем Instagram выступила с резкой критикой судейства Кирилла Левникова: «Это полнейший беспредел! После такого главный судья не имеет права работать! Нужно подавать протест во все инстанции!»

Девушка в том же году завершила карьеру еще до 27-летия. «Мы с Ваней приняли такое решение, что я закончила. У меня и в этом году были хорошие предложения. Но мы — два профессиональных спортсмена, и графики часто могли не совпадать. Зато теперь у меня есть прекрасный муж».

А осенью Иван и Катерина поженились. Невеста была в желтом платье — под цвет «Ростова».

ФК «Ростов» поздравляет защитника команды Ивана Новосельцева и его избранницу Катерину Кейру с Днём бракосочетания! pic.twitter.com/0BpqLJYJ0q — Football Club Rostov (@rostovfc) October 24, 2015

Из Ростова в Петербург

Если жена закончила со спортом, то муж пробивался наверх. В первой половине 2016-го «Ростов» с Новосельцевым в роли основного центрального защитника всерьез сражался за чемпионство в российской премьер-лиге. Желто-синие претендовали на титул до последнего тура. Но чудо не свершилось: «Ростов» победил «Терек», а ЦСКА обыграл «Рубин» и сохранил первое место в таблице. «Люди бы говорили о чемпионствах «Лестера» и «Ростова», если бы мы выиграли титул», — вздыхал Новосельцев той весной.

Желто-синие пробились в Лигу чемпионов, но играли там уже без рыжего защитника. В августе Новосельцев перебрался в «Зенит», чему супруга была только рада. Правда, у Мирчи Луческу защитник почти не играл, хотя осенью оставался в обойме сборной России. В ноябре 2016-го Новосельцев провел последний матч за национальную команду — вышел на замену в контрольной игре с Румынией.

Сломанная идиллия

Какое-то время в СМИ о паре почти не говорили. Проскальзывала информация о том, что Новосельцева может стать ведущей на «Зенит ТВ». А в начале 2017-го Новосельцев признавался, что супруга нашла ему индивидуального тренера во Франции.

Казалось, все шло хорошо. Светские СМИ называли Новосельцевых «одной из самых романтичных пар России», брали у них интервью, их страницы в Instagram были переполнены красивыми фотографиями. Сейчас совместные снимки остались только у Катерины. В ленте Ивана изображений некогда любимой жены вы не найдете.

«Осознание того, что мы были вместе недолго, а человек понял, что хочет провести со мной жизнь, — это невероятно. Я считаю, что наши отношения очень правильно развиваются», — признавалась Катерина в интервью PeopleTalk в 2016 году. Тогда она даже не предполагала, насколько круто поменяется ее отношение к Новосельцеву.

Имущественный вопрос

В феврале 2019-го девушка сделала шокирующее заявление в Instagram: «Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека». На снимке Новосельцева касается живота. Она одновременно объявила о беременности и об уходе Ивана из семьи.

Дело начала освещать известная журналистка и правозащитница Екатерина Гордон — Новосельцева стала клиентом юридической компании. Гордон отметила, что футболист «позволил себе довольно нечестное поведение». Оказалось, что проблема в разделе имущества. «Я случайно узнала, что все квартиры, которые мы покупали в браке, переоформлены на его маму, — признавалась Новосельцева в интервью «КП». — То есть человек жил со мной на протяжении всего этого времени, строил семью, планировал детей, говорил слова любви и вот так предательски за спиной поступил».

Позже Катерина пришла на Первый канал в программу «Пусть говорят», где рассказала подробности: «За две недели моего отсутствия в квартире Ваня вывез отсюда все свои вещи — обувь, носки. Было две игрушки — Микки Маус и Минни Маус. Осталась только одна. Так смешно. Каждую мелочь забрал — даже, кажется, магнитики с холодильника. В случае покупки недвижимости супруги должны давать нотариальную доверенность. Он попросил у меня генеральную доверенность, чтобы мог делать все сам. Я дала, поскольку уровень доверия к нему был стопроцентным. На квартиры зарабатывали мы вместе, а теперь непонятно, чье это имущество».

Алименты раздора

Новосельцев, как утверждала жена, подозревал ее в измене — предполагал, что ребенок от другого мужчины. Катерина еще во время беременности была готова к ДНК-тесту для определения отцовства, но подчеркивала, что подобная ситуация унижает и ее, и сына. И повторяла: «Ваня не прошел испытание деньгами. Будто его съела жадность».

В том же году началось судебное разбирательство, друг с другом супруги общались крайне редко. Новосельцева говорила, что на развод не подает и хочет рождения ребенка в браке. В августе она родила мальчика по имени Теодор.

Юристы девушки требовали от футболиста 200 миллионов рублей, но в октябре суд постановил: сумма алиментов — 20 195 рублей. Эти деньги Иван должен будет выплачивать каждый месяц до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Катерина, конечно, была возмущена. До свадьбы она зарабатывала около миллиона рублей в месяц, но именно из-за семьи завершила карьеру спортсменки и сосредоточилась на личной жизни.

Весной супруги встретились. Иван все-таки подал иск на определение отцовства, потребовал сделать тест ДНК. Но из-за коронавируса разбирательство затягивается. Очевидно, что новости еще будут.

Они все еще не разведены, а не так давно Новосельцев впервые увидел своего сына. Некогда романтичная история любви разбилась об уродливую реальность.