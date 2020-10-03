«Зовите пожарных! Просто бомба!» Поклонники оценили смелый наряд Загитовой в «Вечернем Урганте»

Российская фигуристка Алина Загитова стала гостем телепередачи «Вечерний Ургант». Фан-страница спортсменки в Instagram опубликовала фотографию девушки перед съемками.

В комментариях подписчики оценили яркий внешний вид спортсменки.

zaynab_zzi: У Алины, второе имя — стиль и шик!!!

krasnovaso: Алина просто бомба!

qznetsovavv: Вооооу, зовите пожарных, это огнище!!! Красивая и стильная!

natashik_12017: Красатулька! Настроение сразу поднимается,как посмотришь на Алиночку!!!

aljunya: Ноги бесконечные! Ноги золотые, Олимпийской девушки и красавицы!