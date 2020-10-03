«Зовите пожарных! Просто бомба!» Поклонники оценили смелый наряд Загитовой в «Вечернем Урганте»
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Российская фигуристка Алина Загитова стала гостем телепередачи «Вечерний Ургант». Фан-страница спортсменки в Instagram опубликовала фотографию девушки перед съемками.
В комментариях подписчики оценили яркий внешний вид спортсменки.
zaynab_zzi: У Алины, второе имя — стиль и шик!!!
krasnovaso: Алина просто бомба!
qznetsovavv: Вооооу, зовите пожарных, это огнище!!! Красивая и стильная!
natashik_12017: Красатулька! Настроение сразу поднимается,как посмотришь на Алиночку!!!
aljunya: Ноги бесконечные! Ноги золотые, Олимпийской девушки и красавицы!