Журналистка, которую просили обнажить грудь, показала фото в миниатюрном платье

Итальянская журналистка Дилетта Леотта в своем Instagram опубликовала фотографию в откровенном коротком платье с глубоким декольте.

Девушка показала подписчикам снимок, на котором она позирует рядом с тортом со свечами. 16 августа ей исполнилось 30 лет.

«А им всего 30», — написала Леотта.

Ранее, 29 сентября 2019-го, болельщики «Наполи» с трибун просили Леотту обнажить грудь во время матча шестого тура серии А с «Брешиа» (2:1), на что девушка ответила отказом.

Журналистка работает на матчах чемпионата Италии для стримингового сервиса DAZN с 2018 года. Она освещает матчи серии А и Кубка Италии.