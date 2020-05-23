Жену Колашинаца задержали в аэропорту. Она хотела пронести с собой электрошокер
13:04
Жену защитника «Арсенала» Сеада Колашинаца Беллу задержали в лондонском аэропорту. Она попыталась провезти пистолет-электрошокер, сообщает The Sun.
Девушка заранее направила письмо в компанию-перевозчик с вопросом о том, может ли она провезти оружие на борту, но ответ получила уже в Англии. Ее могли отправить в тюрьму на полгода — ее разрешение не действует на территории Британии, а сам шокер находится под запретом. В итоге с помощью адвоката футболиста она все же прошла через границу без юридических последствий.