Жена звезды НХЛ Малкина Кастерова ответила, страшно ли ей возвращаться в Россию из Америки

Телеведущая Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, рассказала, что готова вернуться в Россию вместе с мужем на постоянное время.

— Во-первых, это моя родина. Теплые чувства. Есть и другой нюанс: чем больше времени проводишь в Америке, тем больше привыкаешь к тому образу жизни.

Вот я сейчас здесь, в России. Рядом со своими близкими, вместе с мужем. Я кайфую. Я люблю свою страну, — сказала Кастерова в эфире «Матч ТВ».