Жена Жиркова выложила фото в очень коротком платье с открытой спиной

Жена Юрия Жиркова Инна в своих соцсетях показала новое фото с отдыха.

Девушка выложила снимок в очень коротком платье с открытой спиной.

Инна Жиркова. Фото Соцсети

Подписчики в комментариях оценили образ женщины:

«Классная»

«Красотка! Будьте всегда прекрасны»

Инна и Юрий женаты с 2008 года. В сентябре 2008-го у супругов появился первенец — сын Дмитрий. Позже родилась дочь Милана. В семье Жирковых появился В 2015 году в семье появился второй сын.