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Женская лига

Сегодня, 17:00

Жена Жиркова выложила фото в очень коротком платье с открытой спиной

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Инна Жиркова.
Фото Соцсети

Жена Юрия Жиркова Инна в своих соцсетях показала новое фото с отдыха.

Девушка выложила снимок в очень коротком платье с открытой спиной.

Инна Жиркова. Фото Соцсети
Инна Жиркова.
Фото Соцсети

Подписчики в комментариях оценили образ женщины:

«Классная»

«Красотка! Будьте всегда прекрасны»

Инна и Юрий женаты с 2008 года. В сентябре 2008-го у супругов появился первенец — сын Дмитрий. Позже родилась дочь Милана. В семье Жирковых появился В 2015 году в семье появился второй сын.

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