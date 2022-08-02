Жена Жиркова выложила фото в очень коротком платье с открытой спиной
Жена Юрия Жиркова Инна в своих соцсетях показала новое фото с отдыха.
Девушка выложила снимок в очень коротком платье с открытой спиной.
Инна Жиркова.
Фото Соцсети
Подписчики в комментариях оценили образ женщины:
«Классная»
«Красотка! Будьте всегда прекрасны»
Инна и Юрий женаты с 2008 года. В сентябре 2008-го у супругов появился первенец — сын Дмитрий. Позже родилась дочь Милана. В семье Жирковых появился В 2015 году в семье появился второй сын.
Новости