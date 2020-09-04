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Жена Жиркова показала, как Широков сыграл с ее детьми в футбол

09:59
Роман Широков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Широков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, опубликовала в своем Instagram видео, на котором ее дети играют в футбол с бывшим хавбеком сборной России Романом Широковым.

Судя по кадрам, Жиркова вместе с двумя сыновьями находится на отдыхе рядом с морем.

Юрий и Инна Жирковы вместе с 2008 года.

В начале августа 39-летний Широков во время матча любительских команд ударил судью встречи Никиту Данченкова. Футболист избил рефери на поле. Данченкову потребовалась медицинская помощь.

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