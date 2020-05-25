Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, опубликовала фотографию с мужем в Instagram. 36-летний российский футболист сделал селфи с Инной в солнцезащитных очках.

«Не знаю, почему мой муж не носит солнечные очки. Мне кажется, они ему очень идут. Как вы считаете, Юрию идут очки? Да/нет?» — написала в Instagram Инна Жиркова.

В сезоне-2019/20 защитник провел 23 матча за сине-бело-голубых, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.