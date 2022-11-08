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Сегодня, 22:30

Жена Жиркова шокировала поклонников снимком в красном парике

Анна Горшкова
Корреспондент
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Инна Жиркова.
Фото Соцсети

Жена Юрия Жиркова Инна опубликовала новые фотографии у себя в соцсетях.

33-летняя девушка шокировала поклонников снимком в красном парике.

Инна Жиркова. Фото Соцсети
Инна Жиркова.
Фото Соцсети

Подписчики оценили снимок Инны:

«Классно, яркая девушка»

«Ого, какая грудь»

«Неожиданный образ»

Инна и Юрий Жирковы женаты с 2008 года. В сентябре 2008-го у супругов появился первенец — сын Дмитрий. Позже родилась дочь Милана. В семье Жирковых в 2015 году появился второй сын.

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