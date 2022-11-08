Жена Жиркова шокировала поклонников снимком в красном парике
Жена Юрия Жиркова Инна опубликовала новые фотографии у себя в соцсетях.
33-летняя девушка шокировала поклонников снимком в красном парике.
Инна Жиркова.
Фото Соцсети
Подписчики оценили снимок Инны:
«Классно, яркая девушка»
«Ого, какая грудь»
«Неожиданный образ»
Инна и Юрий Жирковы женаты с 2008 года. В сентябре 2008-го у супругов появился первенец — сын Дмитрий. Позже родилась дочь Милана. В семье Жирковых в 2015 году появился второй сын.
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