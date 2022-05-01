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«Ого, какие губки пухлые»: жена Песьякова удивила стильным видом

Жена Песьякова опубликовала фотографию в солнцезащитных очках из машины
Читать «СЭ» в
Ксения Песьякова.
Фото Личные соцсети Ксении Песьяковой
Ксения Песьякова.
Фото Личные соцсети Ксении Песьяковой
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Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала новый пост в своих личных соцсетях. Девушка показала подписчикам фотографию в солнцезащитных очках и бежевом пальто в автомобиле.

«Всех с праздником. Вот только погода не майская какая-то», — написала Ксения Песьякова.

«Ого, какие губки пухлые», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Сергей и Ксения Песьяковы вместе с лета 2014 года. Пара воспитывает двух детей — сына Артема и дочь Полину.

В текущем сезоне 33-летний Песьяков провел 26 матчей за «Ростов» и пропустил 42 гола.

Ксения Песьякова. Фото Личные соцсети Ксении Песьяковой
Ксения Песьякова. Фото Личные соцсети Ксении Песьяковой
Личные соцсети Ксении Песьяковой

Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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