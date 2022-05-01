«Ого, какие губки пухлые»: жена Песьякова удивила стильным видом
Жена Песьякова опубликовала фотографию в солнцезащитных очках из машины
Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала новый пост в своих личных соцсетях. Девушка показала подписчикам фотографию в солнцезащитных очках и бежевом пальто в автомобиле.
«Всех с праздником. Вот только погода не майская какая-то», — написала Ксения Песьякова.
«Ого, какие губки пухлые», — отреагировал один из пользователей в комментариях.
Сергей и Ксения Песьяковы вместе с лета 2014 года. Пара воспитывает двух детей — сына Артема и дочь Полину.
В текущем сезоне 33-летний Песьяков провел 26 матчей за «Ростов» и пропустил 42 гола.
Ксения Песьякова. Фото Личные соцсети Ксении Песьяковой
Личные соцсети Ксении Песьяковой
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