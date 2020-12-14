Жена Виктора Тихонова выложила фото с разодранным лицом

Евгения Тихонова, жена форварда «Ак Барса» Виктора Тихонова, опубликовала новый пост в Instagram.

«Когда думаешь «Ну, 2020-й почти подошел к концу и скоро будет все зашибись», а тут — бац — он тебя внезапно огрел по морде и напомнил, кто тут главный. Мое лицо — последствия остановленного поединка между нашим котом и мимо проходящей собакой, которая игриво прыгнула на Софию. Кот решил «защитить». В итоге я с зашитым лицом, на антибиотиках и с новой прививкой от столбняка.

У меня все ок. Теперь я просто краше любой новогодней елки!" - написаа Тихонова в Instagram.