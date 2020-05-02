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Жена украинского защитника, переболевшая коронавирусом, опубликовала откровенную фотографию

07:06
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Жена защитника «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина опубликовала новую фотографию в Instagram. В начале апреля она рассказывала, как переболела коронавирусом.

«Много слов написано о любви. Одни говорят что ее не существует и вовсе , другие рассказывают о разновидности любви. А я считаю, что она есть, определенно! И она во всем и везде. Но имеет любовь лишь одну форму! Если говорить о любви к человеку», — написала Морозюк.

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