Жена украинского защитника, переболевшая коронавирусом, опубликовала откровенную фотографию

Жена защитника «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина опубликовала новую фотографию в Instagram. В начале апреля она рассказывала, как переболела коронавирусом.

«Много слов написано о любви. Одни говорят что ее не существует и вовсе , другие рассказывают о разновидности любви. А я считаю, что она есть, определенно! И она во всем и везде. Но имеет любовь лишь одну форму! Если говорить о любви к человеку», — написала Морозюк.