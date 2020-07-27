Жена Семака: «Вы перестанете есть и спать, узнав, сколько раз в неделю я занимаюсь сексом»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на вопросы болельщиков в сториз Instagram.

— Сколько раз в неделю секс это норм и сколько у вас? — спросили у нее.

— Я далека от общественных нормативов и к чему вам ориентироваться на мой личный опыт? Боюсь, завладев подобной информацией, вы перестанете есть и спать. Лишние испытания ни к чему, — ответила Анна Семак, которая является матерью семи детей.

Жена Семака: «С четырех часов рожали ребенка, а сейчас родили чемпионство!»