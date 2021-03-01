Жена Семака рассказала, что подарила мужу на юбилей
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что подарила мужу на юбилей. 27 февраля 2021 года ему исполнилось 45 лет.
«Каждый раз перед днем рождения мужа у меня создается ощущение, будто за 20 лет я исчерпала фантазию в поисках идеального подарка. Дарила винтажный велосипед и набор для кругосветного путешествия, одежду и дорогие часы, плакат с карьерными достижениями, цитатами великих тренеров о нем и много чего еще...
В этот раз решила подарить впечатления...
Накануне испекла медовик, рано утром на кухне собрались все наши помощники, мы встретили Сергея поздравлениями и тортом со свечами, позавтракав вместе.
Вечером договорились, несмотря на круглую дату — 45, не отмечать день рождения в ресторане, а просто сходить с детьми в кино. Подъехав на сеанс чуть позже семьи, (организацию взяла на себя наша старшая дочь Маи?я) мы встретили в коридоре...
Открыв дверь в темный зал, Сергеи? не подозревал, что там его ждут не только дети, но и друзья. Поздравив именинника, гости приготовились к просмотру, на экране появилась надпись: «Семья Семак представляет»...начался трогательный фильм, где каждый рассказывал о папе что-то особенное", — написала Анна в Instagram.
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