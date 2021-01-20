Жена Погребняка поздравила Бузову с днем рождения

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, поздравила с днем рождения Ольгу Бузову. Актрисе и певице исполнилось 35 лет.

«Моя любимая девочка. Поздравляю тебя с юбилеем! Ты знаешь, как сильно я тебя люблю и дорожу нашей дружбой.

Пусть все твои мечты обязательно сбудутся, рядом будут настоящие друзья и любящие тебя люди. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива и слезы были только радости! Очень очень люблю! Хочу быстрее тебя обнять", — написала Погребняк в Instagram, выложив совместное фото с Бузовой.