  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Жена Погребняка поздравила Бузову с днем рождения

22:52
Мария Погребняк и Ольга Бузова. Фото Instagram
Мария Погребняк и Ольга Бузова. Фото Instagram
Теги:

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, поздравила с днем рождения Ольгу Бузову. Актрисе и певице исполнилось 35 лет.

«Моя любимая девочка. Поздравляю тебя с юбилеем! Ты знаешь, как сильно я тебя люблю и дорожу нашей дружбой.

Пусть все твои мечты обязательно сбудутся, рядом будут настоящие друзья и любящие тебя люди. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива и слезы были только радости! Очень очень люблю! Хочу быстрее тебя обнять", — написала Погребняк в Instagram, выложив совместное фото с Бузовой.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир