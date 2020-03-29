Жена Погребняка показала, как проводит зарядку с сыновьями под песню Little Big

Супруга форварда «Урала» Павла Погребняка — Мария — опубликовала новое видео в своем Instagram. Жена 36-летнего футболиста показала видео с утренней зарядки. Женщина провела ее в компании сыновей под песню Little Big «Uno».

«Всем доброе утро», — подписала видео Мария Погребняк.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 616 человек. Умерших — 30 857, выздоровевших — 141 746. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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