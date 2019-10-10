Жена Песьякова выложила новые бомбические фото. Она нереально крутая
13:43
Супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения опубликовала в своем Instagram опубликовала фотографию в обтягивающей нижней одежде. На снимке видно, что девушка сидит в открытом багажнике автомобиля.
— В черно-белых фото своя атмосфера, — написала Ксения в Instagram.
Сергей и Ксения вместе с июня 2014 года.
В текущем сезоне Песьяков провел 7 матчей за «Ростов» и пропустил 9 голов.
Жена Песьякова бомбически красива. У нее нереальный Инстаграм
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