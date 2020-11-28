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Жена Песьякова оголила грудь в «рваном» купальнике. Супруга Карпина оценила

11:30
Ксения Песьякова. Фото Instagram
Ксения Песьякова. Фото Instagram
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Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова опубликовала новое откровенное фото в Instagram. Супруга 31-летнего российского футболиста показала подписчикам снимок с пляжа в «рваном» купальнике.

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«Я бы не хотела оказаться с тобой на одном пляже», — отреагировала супруга голкипера «Уфы» Александра Беленова, Татьяна.

«Я бы с тобой тоже, есть подозрение, что твои ноги заканчиваются в районе моей груди», — ответила ей Ксения.

«Ростов» с 26 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.

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